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رئيس الشيشان يبحث مع «الدبيبة» التعاون في مكافحة الإرهاب

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة المهندس عبدالحميدة الدبيبة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح قديروف، عبر حسابه الرسمي على موقع “تليجرام” أنه ناقش مع “الدبيبة” مسألة تدريب القوات الخاصة الليبية في جامعة القوات الخاصة بالشيشان، مشيرا إلى أن الدبيبة أعرب عن اهتمامه بتعزيز التعاون بين روسيا وليبيا.

وأكد قديروف، اهتمام روسيا بتجاوز الشعب الليبي جميع الخلافات الداخلية والشروع في طريق التنمية السلمية والمستدامة، بما يساعد ذلك في بناء العلاقات الثنائية بشكل مفيد بالنسبة للبلدين.

كما هنأ قديروف، “الدبيبة” بمناسبة انتخابه رئيسا للحكومة الليبية، لافتا إلى أنه التقى الدبيبة سابقا في موسكو في إطار عمل مجموعة الاتصال بشأن التسوية الليبية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قال في وقت سابق، إن عملية اختيار الحكومة الجديدة لدينا فيها خياران، قد يجعلنا عدم توافق مجلس النواب إلى الدفع بالخيار الثاني.

وبحسب تغريدة لـ”الدبيبة” على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، قال خلالها: “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة و عدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.

وكان قد أعلن مجلس النواب تأكيد اللجنة العسكرية “5+5” على جاهزية سرت لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن أن المجلس تلقى رداً رسمياً من لجنة “5+5” العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص.

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التعاون الدبيبة بحث رئيس الشيشان مكافحة الإرهاب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الخيار الثانى يفقدك الشرعية لانه بدون نيل ثقة مجلس النواب تظل حكومة عبدالله الثنى هى الشرعية فلا تكرر غلطة السراج لتصبح العوبة فى يد الخوان فلجنة الحوار غير منتخبة من الشعب ودورها انتهى مع رحيل استيفانى واذا كنت تريد الاستقواء فالافضل بنواب الشعب وليس بالامم المتحدة الامريكية

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  • العودة للجنة ااحوار ليست لنيل الثقة بل لمد الفترة اللازمة لمنح الثقة من نواب الشعب فقط

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