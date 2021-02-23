رئيس الشيشان يبحث مع «الدبيبة» التعاون في مكافحة الإرهاب

بحث رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، مع رئيس الحكومة الليبية الجديدة المهندس عبدالحميدة الدبيبة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح قديروف، عبر حسابه الرسمي على موقع “تليجرام” أنه ناقش مع “الدبيبة” مسألة تدريب القوات الخاصة الليبية في جامعة القوات الخاصة بالشيشان، مشيرا إلى أن الدبيبة أعرب عن اهتمامه بتعزيز التعاون بين روسيا وليبيا.

وأكد قديروف، اهتمام روسيا بتجاوز الشعب الليبي جميع الخلافات الداخلية والشروع في طريق التنمية السلمية والمستدامة، بما يساعد ذلك في بناء العلاقات الثنائية بشكل مفيد بالنسبة للبلدين.

كما هنأ قديروف، “الدبيبة” بمناسبة انتخابه رئيسا للحكومة الليبية، لافتا إلى أنه التقى الدبيبة سابقا في موسكو في إطار عمل مجموعة الاتصال بشأن التسوية الليبية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قال في وقت سابق، إن عملية اختيار الحكومة الجديدة لدينا فيها خياران، قد يجعلنا عدم توافق مجلس النواب إلى الدفع بالخيار الثاني.

وبحسب تغريدة لـ”الدبيبة” على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، قال خلالها: “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة و عدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.

وكان قد أعلن مجلس النواب تأكيد اللجنة العسكرية “5+5” على جاهزية سرت لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان له اليوم الثلاثاء، عن أن المجلس تلقى رداً رسمياً من لجنة “5+5” العسكرية حول جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص.