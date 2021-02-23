لجنة الخبراء ترفع تقريرها حول المليشيات المسلحة والفساد لـ كوبيش

تلقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالأمس إحاطة من ليبيكا شودري، منسقة فريق الخبراء المعني بليبيا التابع إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن وأعضاء الفريق.

وأوضحت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان لها، الثلاثاء، أن الإحاطة كانت حول التقرير الأخير الذي يغطي عددا من الملفات منها المجموعات المسلحة، والقانون الإنساني الدولي، وحقوق الإنسان، وحظر الأسلحة، والتهريب والصادرات غير المشروعة والجوانب الملاحية والإقليمية وغيرها.

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