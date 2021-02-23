تحركات مشبوهة لـ 4 سيارات مصفحة تتبع الوفاق في الجنوب

رصدت مصادر عسكرية، تحركات مشبوهة لأربع سيارات مصفحة مزودة بأسلحة ثقيلة تحمل شعارا يتبع حكومة الوفاق غير المعتمدة، في مداخل مشروع أوباري -أقصى الجنوب الغربي للبلاد، بالمخالفة لقرار وقف إطلاق النار .

وأوضحت المصادر، أن التحرك يقوض الأمن الاجتماعي في الجنوب، خاصة وأن مستقلي هذه السيارات يتبعون لمجموعات قبلية عرقية من أحد المكونات في الجنوب، في حين ترفع شعارا يتبع مليشيات فائز السراج .

وحذرت المصادر من سلوك بعض القبائل في إطار المنافسة التقليدية بينها، ما يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في المنطقة، محملة المجلس الاجتماعي لهذا المكون القبلي كل العواقب التي قد تترتب عن أي خرقات تنتج من تلك المليشيات .

ويقضي الاتفاق الذي وقعته لجنة 5+5 العسكرية في جنيف، بتثبيت نقاط تمركز القوات من الطرفين وعدم تهديد أي طرف للآخر أو التصعيد، مع الأحقية في الاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابية خاصة تنظيمي داعش والقاعدة والتنظيمات الموالية مثل مجالس الشورى وأنصار الشريعة وغيرها .

ويستمر الجيش في مساعي بسط الأمن والاستقرار خاصة في الجنوب ذي الحدود الصحراوية المفتوحة مع الجزائر والنيجر وتشاد .

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