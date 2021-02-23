اللجنة الطبية الاستشارية: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أجدابيا

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في أجدابيا، تسجيل 10 إصابات بالفيروس، وشفاء 9 حالات أخرى.

وبحسب بيان اللجنة الطبية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضح أن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض – أجدابيا تسلم 59 عينة، وأظهرت التحاليل سلبية 49 عينة، بينما تم تسجيل عشر حالات.

وأوضحت اللجنة خلال البيان أن مدينة البريقة سجلت 6 إصابات أيضا منها 5 إصابات جديدة، بعد سحب 19 عينة خاصة بالمدينة ظهرت منها سلبية 13 حالة، فيما تم تسجيل 24 حالة شفاء.

كان قد أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 22 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (336).

واستلم المركز عدد (2826) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (362) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (768) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (350) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (125) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (217) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (75) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (46) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (401) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (56) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (78) عينة، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (264) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2337) عينة سالبة لفيروس كورونا عدد (489) عينة موجبة لفيروس كورونا (331 جديدة + 158 مخالطة)”.