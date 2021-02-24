الشيباني: النواب قرروا منح الثقة للحكومة و غياب عقيلة غير مؤثر

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن أعضاء مجلس النواب أغلبهم عقدوا العزم على منح الثقة للحكومة الجديدة ، موضحا أنه يرى الحكومة بارقة أمل يمكن أن توحد البلاد والمؤسسات وتخرجها من النفق الحالي.

و أوضح الشيباني أن مجلس النواب أمامه استحقاقات كثيرة أهمها منح الثقة للحكومة وإعادة انتخاب رئاسة جديدة للمجلس ، مشيرًا إلى أن هناك جلسة تشاورية برئاسة النائبين الأول والثاني لبحث آخر المستجدات ومكان انعقاد الجلسة وجدول أعمال الجلسة.

وأضاف الشيباني أنه لم يتم الاتفاق للآن على توجه سواء كان في سرت أو غدامس أو حتى صبراتة كمقر لانعقاد الجلسة المقبلة، لافتا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح شكل لجنة من نواب طبرق وهم موجودون في سرت ، رغم أن لجنة 5+5 تقول بأن سرت لا تملك إمكانيات لعقد جلسة.

و نفى الشيباني صحة تصريحات عقيلة صالح بأنه لا يمكن عقد جلسة دون وجوده أو قبوله لعقد جلسة، لافتا إلى أن عقيلة صالح تغافل عن المادة 177 التي لا تسمح له بالترشح لأي منصب وهو خرقها وترشح لمنصب المجلس الرئاسي، في تناقض غريب.

و شدد الشيباني على أنه في حال غياب الرئيس أحد النائبين منفردًا ممكن أن يقود الجلسة، وهذا في المادة رقم 14 من قانون لائحة مجلس النواب، لافتا إلى إجراء اتصالات مباشرة مع رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي تفاديًا للإشكال والطعون.

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