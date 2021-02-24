“بلدي زليتن”: ما يحدث سحب كابل محوري من تاجوراء إلى مصراتة

قال مندوب الاتصالات المكلف من المجلس البلدي زليتن، المهندس خليفة القهواجي لمكتب إعلام البلدية إن العمل الجاري على الطريق الساحلي المار بمدينة زليتن هو عملية إزالة خط الكابل المحوري القديم منتهي الصلاحية.

وأشار “القهواجي” إلى أنه قد تم إستبدال الكابل بخط الألياف البصرية الجديد، مؤكداً على أن إزالة الكابل تجرى بتكليف من شركة هاتف ليبيا لغرض تخريده على اعتبار أنها المالكة له .

وأشار “القهواجي” إلى أن إزالة هذا الكابل تمتد من ضاحية تاجوراء شرقي طرابلس إلى بوابة الدافنية على مشارف مدينة مصراتة وأن العمل متواصلاً بالتعاون مع فريق من شركة الكهرباء لمتابعة خطوط الكهرباء وبتأمين من مديرية أمن زليتن .

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