مساعي بلدية جادو لمكافحة جائحة كورونا

توجه وفد من المسئولين المحليين بمدينة جادو إلى وزارة الصحة بحكومة الوفاق في مدينة طرابلس ضمن مساعيهم لمقاومة تفشي فيروس كورونا في البلدية ومحيطها.

وشهدت وزارة الصحة اجتماعاً في هذا الصدد ضم مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة الصحة “فوزي ونيس” وعميد بلدية جادو “عمرو طابونة ” ” والمستشار -رئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة الكورونا ببلدية جادو- الدكتور “صالح العلوي” .

تمحور اللقاء على جملة من المسائل والمتعلقات المهمة، منها تسريع آلية تسوية ودفع الديون المستحقة على اللجنة العليا لمكافحة وباء الكورونا للبلدية ولمركز العزل ببلدة “شكشوك” – فرع من بلدية جادو – الذي يعاني ظروفاً صعبة من نقص المخصصات المالية اللازمة للتشغيل ولدفع مكافآت الأطقم الطبية والإدارية المشغلة للمركز .

كما ناقش المجتمعون ‏تسريع آلية الدفع بتسريع الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية لتجديد وتجهيز مستشفى جادو، فيما أكد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة أنه تم أخيراً تسييل مستحقات الشركة القائمة بأعمال الصيانة مما سيدعم موقفها لتسرع وتيرة سير الأعمال المنوطة بها .. وناقشوا أيضاً الصعوبات التي يواجهها قسم غسيل الكلى بمستشفى جادو .

كما تم الاتفاق على تنفيذ مقترح البلدية بتخصيص مستوصف “مزو ” وتخصيصه مركزاً لغسيل الكلى بالبلدية والاطلاع على أخر مستجدات تسليم وزارة الصحة لجهاز ” بي سي أر ” الخاص بتحليل عينات الكورونا، فيما خلص المجتمعون إلى تفعيل قرار المجلس الرئاسي بترقية المركز الصحي في بلدة “تمزدة” من مركز صحي إلى مستشفى قروي سعة 20 سرير ا.

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