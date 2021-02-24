الوطنية لحقوق الإنسان تُرحّب بتشكيل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بنقابة المحامين

طرابلس 24 فبراير 2021 (وال)- رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اليوم الأربعاء، بتشكيل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة العامة للمحامين بليبيا، والتي تمثل خطوة هامة في سبيل تكثيف الجهود الوطنية، لتحسين حالة حقوق الإنسان والحريات العامة، بما يضمن ترسيخ سيادة القانون والعدالة في ليبيا.

وأعربت اللجنة – في بيان – عن تمنياتها لفريق عمل لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة العامة للمحاميين بليبيا، كل التوفيق والنجاح في مهام عملهم، وتحقيق الأهداف المرجوة للجنة.

وأكدت اللجنة استعدادها للتعاون والعمل المشترك مع النقابة العامة للمحاميين بليبيا، ومع لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالنقابة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية المشتركة. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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