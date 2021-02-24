عقيل: المرشحين للحكومة الجديدة أهم ما يشغل الليبيين الآن

قال المحلل السياسي عز الدين عقيل، إن أهم ما يشغل الشعب الآن هو الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية، وذلك بالتزامن مع وجود رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي في طرابلس .

وأوضح عقيل، في تصريح إعلامي رصدته ليبيا 24، أن المنفي يسعى مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة إلى إيجاد صيغة توافقية بشأن المختارين لتلك المناصب، وأيضا الحقائب الوزارية، وإلى من ستذهب الوزارات السيادية فيها، وأيضا المناصب القيادية في الهيئات الحكومية الأخرى .

وأضاف عقيل أن المهمة ستكون صعبة نظرا لأنها تحتاج مراعاة التوازن في اختيار المرشحين، بما يكفل تمثيلا عادلاً للأقاليم الثلاثة،

مبينا أنه أمر ضروري من أجل تجنّب أي تصعيد أو تجدد للصراع .

وأشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المُكلّف أحمد معيتيق، يعد أحد السياسيين الداعمين للمسار السياسي في ليبيا، لافتا إلى أن معيتيق توجه إلى البيضاء لإقرار الميزانية الموحدة مما سيتيح المجال لآليات السلطة التنفيذية مواصلة عملها وتقديم التزاماتها للمواطنين وتخفيف الضغط عن الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى أنه التقى بالمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، والوفد المرافق له، واتفقا على العمل من أجل تنسيق كامل للتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، للعمل على إعادة التفاهمات في الداخل ومصلحة واستقرار ليبيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24