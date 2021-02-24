نصية يكشف محاولة أحد النواب لابتزاز الحكومة للحصول على مناصب

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن ما شهده مجلس النواب أمس الثلاثاء ليس جلسة، بل اجتماع لبعض النواب للتشاور حول آلية تنفيذ الاستحقاقات المناطة بالمجلس .

وأوضح نصية، في تصريح صحفي، أن مجلس النواب يمرّ بمرحلة حساسة، إذ يتبقى يومان تقريبا على طرح الدبيبة تشكيلة حكومته لمنحها الثقة في حين يحتاج التئام مجلس النواب إلى مدة أطول .

ودعا نصية إلى الاسراع بمنح الثقة للحكومة لأنه عمل وطني بعيداً عن أي صراع، مبينا أن منح الثقة للحكومة مكسب كبير للنواب ويجب أن يحافظوا عليه .

وأضاف أن المجلس يواجه دعوات مختلفة، فهناك من يدعو إلى سرت، وهناك من يعترض، وتصريحات لجنة 5+5 متضاربة حتى الآن، معربا عن قلقه من استخدام مسألة التئام مجلس النواب ومنح الثقة للحكومة حصانَ طروادة لنسف الاتفاق السياسي في جنيف أو ابتزاز الحكومة للحصول على مناصب عليا، لافتا إلى بعض المناورات في هذا الصدد .

وأضاف أنه سيكشف لاحقا عن ابتزاز أحد النواب للحكومة الجديدة، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال التوافق السياسي والأزمات التي تمرّ بها البلاد لهذه الأغراض .

وتابع أنه يوجد أكثر من 140 نائبا في طرابلس، لكن عندما تم مناشدتهم مسبقا لالتئام المجلس لم يحصل على نصف هذا العدد، معتبرا أنه مؤشر خطر ينذر بمحاولة بعضهم استغلال الموقف .

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