النجار:لا أستبعد دخول الطفرات الجديدة من كورونا إلى البلاد

اقر مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، بأن البيان اليومي الذي يصدره المركز الوطني لمكافحة الأمراض لا يعكس الرقم الحقيقي لأعداد الحالات المصابة، مبررًا ذلك بأنه يوجد نقص في المشغلات ويقتصر تحليل العينات على الحالات العاجلة .

وأكد النجار، في تصريح إعلامي، أن الوضع الوبائي في حقيقة الأمر فيه زيادة ملحوظة وليس في طرابلس فقط إنما في المدن الأخرى، لافتا إلى أنه بمجرد وصول اللقاح سيتم البدء في التطعيم.

وكشف أن مختبرات صحة المجتمع، قامت منذ أيام بتحليل ما يقرب من 2500 عينة، نتج عنهم 472 عينة موجبة، وأن نسبة العينات الموجبة دائماً تعتبر ثابتة في حدود الـ20-23%، مشيرا إلى أنه يتضح من خلال الضغط الحادث على مراكز العزل أن هناك زيادة في أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، كما أن هناك حالات أكثر أصبحت تحتاج عناية طبية وفائقة.

وأضاف أن هذا تسبب في زيادة عدد الوفيات برغم من أن أيضًا عددهم لا يعكس العدد الحقيقي الذي قد يصل إلى 3 أضعاف العدد الذي يتم تسجيله حاليًا بسبب عدم وجود منظومة لجمع المعلومات من كل مراكز العزل في ليبيا .

وأعرب عن آمله في توفير أعداد كبيرة من أجهزة البي سي أر حتى يتم التوسع أفقيًا في المعامل، لأن هناك مناطق كثيرة لا تستطيع أن توصل عيناتها للمعامل المرجعية في طرابلس أو المدن التي يوجد فيها معامل، مُبينًا أن اللجنة العلمية الاستشارية بالتنسيق مع مركز التقنيات الحيوية بوزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة هما المسؤولين عن توفير المشغلات، وتأخير توفيرها ربما يرجع لعدم وجود الميزانيات الكافية أو وجود تعقيد في الدائرة المستندية.

وتابع أنه منذ أكثر من أسبوع وهم يعملون بدون مشغلات والعينات مقتصرة على الحالات العاجلة، مبينا أنه توجد ملاحظة حتى إذا لم يتمكن من التأكد من دخول الطفرات الجديدة وهي الطفرة البرازيلية وطفرة جنوب إفريقيا أو طفرة لندن الجديدة، لكن من خلال الحديث والتواصل مع مراكز العزل والأطباء المعالجين يقولون أن هناك زيادة في ضراوة الفيروس .

وأضاف: “حتى الوفيات أصبحت تحدث في أعمار أقل حيث أصبحت نسبة كبيرة منها تحدث في أعمار الأربعينات والخمسينات، وأيضًا هناك من أعمارهم في الثلاثينات وكذلك نسبة انتشار الفيروس تتماشى مع ما يقوله علماء الأوبئة، مضيفا أنه يتحدث

بدون دليل علمي، فقط بوجود شواهد، لكن في عموم الزيادة واضحة وضوح الشمس سواء كان في أعداد الحالات أو زيادة نسبة الوفيات .

وأشار إلى الازدحام الذي حدث سواء في الاحتفالات أو في الأسواق أو على المصارف خلال الأسبوع الماضي، قائلاً: “لمتوقع من علماء الوبائيات أن نسبة الأعداد المصابة بفيروس كورونا ستزيد في الأسبوعين القادمين وربما يزيد عدد الوفيات .

وبيّن النجار أن الأطباء يعملون في مراكز العزل بإمكانيات محدودة في هذه الظروف الصعبة، وتحت ضغط كبير من كثرة أعداد الحالات، موضحًا أن معظم مراكز العزل فيها زيادة في الحالات ويوجد منها من لا يتوفر فيه أَسرة فارغة.

واستطرد: “لو زادت عدد الحالات الأسبوعين القادمين، ستكون هناك مشكلة في توفير العناية الطبية والطبية الفائقة التي ربما يحتاجوها المرضى، مبينا أن اللجنة العلمية الاستشارية هي من تولت المسؤولية كاملة في التواصل مع مجموعة كوفتس .

وأفاد النجار، أنه لابد أن يكون هناك سعي بالتواصل مباشرة مع الشركات المصنعة لمختلف أنواع التطعيم، مُردفًا: ” لابد من مضاعفة الجهود في التواصل مع شركات التطعيم الروسي والتطعيم الصيني، وتوفير ميزانية مستثناة من الدائرة المستندية المعقدة للحصول على التطعيم بأسرع ما يمكن لانقاذ الناس من الوفيات التي في ازدياد يومي .

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