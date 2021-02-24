هون.. بطولة مناظرات المدارس الثانوية ببلدية الجفرة

انطلقت في مدينة هون بطولة المناظرات الأولى لمدارس الثانوية على مستوى بلدية الجفرة، بمشاركة “6” فرق وتأهل الفائز إلى البطولة ذاتها على مستوى ليبيا والتي ستقام الفترة المقبلة في مدينة مصراتة.

نظم بطولة مدارس بلدية الجفرة، نادي المساجلة للمناظرات ومؤسسة الحوار والمناظرة بمصراتة وأقيمت البطولة بعد تدريبات من خلال ورش عمل لعدد من طلبة الثانويات المتنافسة دارت محاورها داخل قاعات بيت الثقافة بالمجمعات الإدارية في مدينة هون وفق الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية