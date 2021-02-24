بوقادوم : السلطة التنفيذية الجديدة ستزور الجزائر قريبًا

كشف وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، أن السلطة الجديدة في ليبيا ستقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقال بوقادوم، في تصريح صحفي، إن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة ونائب رئيس المجلس الرئاسي موسى كوني اتصلا به، وأن هناك زيارة قريبة إلى الجزائر .

وأكد بوقادوم على ما سبق وصرح به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، من ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، مشيرا إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها في جنيف وطرابلس وبنغازي وجميع ليبيا، أوصلت في النهاية إلى القناعة برأي ونصائح الرئيس الجزائري .

ولفت إلى ما أدلى به تبون من أهمية حسم شرعية القيادة في ليبيا وأنه رأى من البداية أهمية أن يكون هناك انتخابات رئاسية، وتم التصديق على ذلك في جنيف من كل الأطراف الليبية، واختتم حديثه قائلا : ” من المحتمل أن تتم الانتخابات الرئاسية في ليبيا، نهاية هذا العام وهي الخطة التي اقترحها الرئيس الجزائري منذ زمن طويل “.

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