المريمي: التركيز على رحيل عقيلة صالح عناد لا داعي له

كشف فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب، أن ما تم القيام به حتى الآن في سرت استعدادا للجلسة المقرر عقدها، هو تجهيز القاعة والفندق ووسائل المواصلات والأمن الخاص بمجلس النواب غير الجهات الأمنية الأخرى .

وأوضح المريمى، في تصريح صحفي، أنهم ينتظرون الإعلان عن موعد إعلان الجلسة أما غير ذلك فكل شيء جاهز لاستقبال النواب لحضور هذه الجلسة، مبينا أن عدد كبير جدًا من النواب سيحضر إلى جلسة سرت وذلك نتيجة الاتصالات التي حدثت ما بين أعضاء مجلس النواب والرئاسة وبدأت تذوب عدة أمور وذلك من أجل مصلحة الوطن .

وأضاف انه هناك رئيس حكومة وحدة وطنية تم اختياره في مؤتمر الحوار في جنيف والجميع قام بتهنئته وتأييده وجميع الليبيين ينتظرون تشكيل هذه الحكومة وينتظرون الأمن والأمان والاستقرار وبالتالي الواجب على مجلس النواب أن يمنح حكومة الوحدة الوطنية الثقة وبشكل عاجل حال ورودها ما لم تكن عليها ملاحظات أما غير ذلك فلا داعي للتعطيل، في تلميح إلى بقاء عقيلة صالح فى منصبه .

ولفت إلى أنه بعد منح الحكومة الجديدة الثقة، لا مانع من التناقش والتحاور في أمور أخرى مثل أين يكون مقر المجلس ومن يكون الرئيس وغيرها، قائلاً: “تلك الأمور الأخرى يحتملها مجلس النواب أما الليبيون فلا يحتملون أكثر من ذلك وعناد لا داعي له ” .

وأشار إلى أنه، بالنسبة لاجتماعات النواب في طبرق، لم يكن فيها أي طلب من وزارات أو غيره، مضيفًا أن عقيلة صالح نصح الدبيبة بعدم الإنصات لأحد وأنه لابد أن يراعي التوازنات في الأقاليم الليبية، ويراعي الجميع وأن تتشكل حكومة تمثل ليبيا.

وأضاف المريمي أن الحديث عن طلب وزارة أو وكالة أو غير ذلك، فهذا شيء مرفوض ومتروك لعبد الحميد الدبيبة يختار وزارته التي ينسجم معها، والتي يمكن من خلالها أن يقدم خدمة كبيرة لليبيين وأولها إجراء الانتخابات في موعدها في الـ 24 من ديسمبر القادم”.

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