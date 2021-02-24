القبض على عصابة سطو مسلح في بنغازي

ألقت العناصر الأمنية بقسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي بإلقاء القبض على تشكيل عصابي يمتهن السطو المسلح.. وذكرت المنصة الإعلامية للمديرية أن تحرك عناصرها تم بعد ورود إليها مفاده تعرض مواطن سوداني الجنسية للاعتداء بسلاح ناري والسرقة بالإكراه في منطقة القوارشة من قبل “3” شبان ليبيين يستقلون سيارة نوع أوبل معتمة الزجاج .

– وأضافت المديرية أنه بالاستدلال والتحري عن مالك المركبة وبجمع المعلومات تم ضبط المدعو “م.ج.م” طالب جامعي من مواليد 2001 واعترف باقترافه السرقة بالإكراه صحبة المدعو “م.ف” والمدعو “م.أ” تبين أنهم مطلوبين في جرائم سابقة ، كما اعترفوا أنهم أطلقوا النار على المواطن السوداني مما نتج عنه إصابته في رجله ثم قاموا بسلب مبلغ 160 دينار وهاتف نقال قاموا ببيعه بمبلغ 300 دينار .

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