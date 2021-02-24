بعد فوز بوعزوم في النيجر.. بوسبيحة: من يحكم ليبيا اليوم من أصول لاداعي لذكرها

قال رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية علي مصباح أبوسبيحة، إنه ليس غريباً أن يفوز محمد بو عزوم من أصوال ليبية برئاسة النيجر، فالملك ادريس من أصول جزائرية وليس له إلا جد واحد مدفون في ليبيا ونصب ملكا عليها .

وأوضح أبو سبيحة، في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن كثيرا من الصفحات تشيد بفوز محمد بوعزوم برئاسة النيجر ويعتبرونه حدثا فريدا، أن يفوز شخصا من أصول ليبية بهذا المنصب، مبينا أنهم تناسوا أن الملك أدريس من أصول جزائرية وليس له إلا جد واحد مدفون في ليبيا ونصب ملكا عليها، مضيفا أن من يحكم ليبيا اليوم غالبيتهم من أصول ليست ليبية ..على حد قوله.

وأضاف أبو سبيحة أنهم من أجناس مختلفة لاداعي لذكرها، مشيرا إلى أن وجود محمد بو عزوم في النيجر أقدم من وجود هؤلاء في ليبيا باضعاف المرات، معربا عن سعادته بفوز بو عزوم وانتقال السلطة بطريقة سلسلة وسلمية، متمنيا أن تسلك الأطراف العسكرية والسياسية في ليبيا هذا النهج للحفاظ على وحدة البلاد وسلامته .

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