“الخليج العربي للنفط”:صيانات تشغيلية لحقل “مسلة”

عقد رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط “فضل الله أحتيتة” اجتماعاً مع الأعضاء لمناقشة وضع المضخات بحقل “مسلة” تفادياً لأي مشاكل قد تحدث وتؤثر على عمليات التشغيل بالحقل والتواصل مع إدارة الحقل بهذا الشأن – حسب ما أوردته المنصة الإعلامية للشركة.

وقامت منسقة الصيانة بحقل مسلة / ماجد بفك المضخة الغاطسة “7” نظراً لوجود تسرب بخزان المضخة ، وإعادة تركيبها وربطها ميكانيكياً وكهربائياً في خزان المضخة الغاطسة “6” بدلاً من المضخة العاطلة .

حضر الاجتماع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي المكلف “عبد المطلب آدم” و مدير إدارة العمليات “سالم بورقيعة” و مدير إدارة الصيانة “عوض كويدير”.

وقالت الشركة في منشورها إنه بهذا العمل أُضيفت مضخة احتياطية جاهزة للتشغيل في الظروف العادية والطارئة كما تم وصل وربط الخزان Surge Tank 901B ليكون جاهزاً للخدمة ، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال بدون أي تعطيل لحركة الإنتاج بحقل مسلة .

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