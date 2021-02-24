بعد التكريم الأمريكي لـ«صنع الله».. التكبالي: نطالب بوسام للسراج والكبير وباقي الفساد

انتقد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي النائب علي التكبالي، وصف وزير الطاقة الأمريكي لمدير مؤسسة النفط مصطفى صنع الله بأنه بطل في «مكافحة الفساد».

وقال «التكبالي»، في منشور عبر حسابه على فيسبوك،”وزير الطاقة الأمريكي يسمي مدير مؤسسة النفط ببطل مكافحة الفساد, ويمنحه وساما”، مستطردًا “نطالب الوزير بوسام للسراج والكبير وباقي الفساد”.

وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، منح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين وسام بطل مكافحة الفساد لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند تواصل مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمنحه وسام بطل مكافحة الفساد، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.

وأضافت في بيان، أن السفير قدم الوسام «افتراضيًا» إلى صنع الله خلال المكالمة، ووعد بتسليمه لرئيس مجلس الإدارة في أول فرصة تجمعه به شخصيًا.