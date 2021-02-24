«الرئاسي» يهنئ صنع الله لنيله وسام «بطل مكافحة الفساد»

هنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لنيله وسام «بطل مكافحة الفساد»، الممنوح من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقال المجلس إن مؤسسة النفط «لعبت دورا أساسيا في حماية الموارد النفطية، شريان الحياة للاقتصاد الليبي، خلال موجات الصراع التي مرت بها البلاد»، حسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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واشار البيان إلى «حرص المجلس الرئاسي على حيادية واستقلالية المؤسسة، والعمل على توفير متطلبات زيادة الإنتاج، واستمرار إتباع ودعم هذه السياسة خلال المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل».

واختتم: «إن المؤسسة التي تدير شؤون النفط، مصدر قوت الليبيين، يتوجب علينا عدم تسييسها أو استخدامها ورقة مساومة في أي ترتيبات سياسية، تحقيقا لهدف بناء دولة المؤسسات والقانون، الدولة المدنية الديمقراطية».

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