«اليعقوبي»: لجنة الحوار تنتظر استقالة عضو الرئاسي «اللافي» من مجلس النواب

أكدت السيدة اليعقوبي، النائبة المنشقة، عضو منتدى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، أنها تنتظر تقديم النائب عبدالله اللآفي نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد استقالته، من مجلس النواب، وفقًا للاتفاق الذي تعهد بخلاله المرشحين للمناصب الجديدة.

وقالت اليعقوبي، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “حسب الاتفاق وحسب تعهدات المترشحين بالاستقالة فور إعلان نتيجة التصويت وبعد مرور 19 يوم من إعلان النتائج؛ انتظر حتى هذه اللحظة والكثيرين من أعضاء لجنة الحوار إعلان استقالة النائب عبدالله اللآفي نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد، استقالته من عضويته في مجلس النواب حسب تعهده الكتابي”.

وأضافت؛ “وإذا تمت الاستقالة وجب الإعلان عنها”.