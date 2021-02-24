«حكومة الوفاق» مهنئة «صنع الله»: سنستمر في دعم استقلالية «مؤسسة النفط» حتى الانتخابات

هنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وجميع العاملين في قطاع النفط الوطني، بعد قيام وزير الخارجية الأمريكي بمنحه ما يسمى بـ«جائزة الأبطال الدوليين في مكافحة الفساد».

وقال بيان صادر عن الوفاق: “لقد لعبت المؤسسة الوطنية للنفط دورا أساسيا في حماية الموارد النفطية، شريان الحياة للاقتصاد الليبي خلال موجات الصراع التي مرت بها بلادنا، ولطالما حرص المجلس الرئاسي على حيادية واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط والعمل على توفير متطلبات زيادة الإنتاج، ويستمر في اتباع ودعم هذه السياسة خلال المرحلة الانتقالية، وصولا إلى الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر المقبل”.

وأضاف “المؤسسة التي تدير شؤون النفط -مصدر قوت الليبيين- يتوجب علينا عدم تسييسها أو استخدامها ورقة مساومة في أي ترتيبات سياسية، تحقيقا لهدف بناء دولة المؤسسات ودولة القانون الدولة المدنية الديموقراطية”.

وكانت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، قد أعلنت أمس الثلاثاء، منح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين وسام بطل مكافحة الفساد لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند تواصل مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمنحه وسام بطل مكافحة الفساد، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.

وأضافت في بيان، أن السفير قدم الوسام «افتراضيًا» إلى صنع الله خلال المكالمة، ووعد بتسليمه لرئيس مجلس الإدارة في أول فرصة تجمعه به شخصيًا.