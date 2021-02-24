«الماوي» لـ«عقيله صالح»: على مسؤوليتي ليبيا لن تنقسم إذا استقلت أو أُقِلت

طالب المحامي عصام الماوي، رئيس المجلس الأعلى للحريات وحقوق الإنسان سابقا، عقيله صالح، رئيس مجلس النواب بالاستقالة من منصبه وعدم الاقتداء بنبيه بري في لبنان، مشيرا إلى أن الأخير خلفه طائفة وحزب ويمتلك مفاتيح السياسة في بلده ولم ترميه الصدف عليها رمياً.

وقال الماوي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “عقيله صالح يقول: (إن استقالته أو إقالته سوف تؤثر على وحدة البلاد وسوف تخلق مشاكل)”.

وأضاف “أنا أقول له وعلى مسؤوليتي، إن استقالته أو إقالته، متى ما حدثت إحداهما، فلن يحدث شيء، لن تنقسم ليبيا ولن يخوض البرقاويين حرباً أهلية من أجل بقائك في منصبك كرئيس لمجلس النواب العاطل عن العمل منذ سنوات، فأطمئن إن كان ذلك ما يشغل بالك وما يحول بينك وبينها”.

وتابع “لذلك إن كان في نيتك الوفاء بعهدك والالتزام بما طرحته في المبادرة وما أسميتهُ (المثالثة) فالوقت مناسب لكي ترمي الاستقالة على وجه ستة مليون ليبي، وإن نويت ذلك فأعقلها وتوكل وسوف يحفظ لك التاريخ التزامك بالمبدأ”.

واستطرد “فقد اجتهدت وحاولت وهو -حق مشروع – في الوصول لرئاسة المجلس الرئاسي، ومن أجله حاورت العديد من الفاعلين -وهم شهود أحياء- ودفعت بأسماء معينه لتكون ضمن ملتقى الحوار -وقد تركك بعضهم- وقبلت بقائمة يقودها فتحي باشاغا”.

واستكمل “قد أخذت بالأسباب كما يقال، إلا أنها أقدار السياسة ودهائها، والتي قد حالت بينك وبين مُبتغاك، وما في ذلك عيب أو عار لكي تتنصل منه. أما الآن فخذها من ناصح أمين، لن تقبل الناس في برقة هذا التمسك بالكرسي ولن تدفع ثمن ذلك، ولا تقتدي (بنبيه بري) في لبنان، فخلفة طائفة وحزب وتوازنات إقليمية والأهم أنه يمتلك مفاتيح السياسة في بلده، ولم ترميه الصدف عليها رمياً”.