نصية: من الأفضل لليبيين أن يكون منح الثقة لكافة المؤسسات من قبل مجلس النواب

ليبيا – شدد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على وجوب منح المجلس الثقة لجميع قطاعات الدولة لضمان استقرارها وتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية بنجاح.

نصية أوضح في تصريح لقناة فبراير تابعته صحيفة المرصد أنه لا بد من بذل الجهود لأبعد الحدود؛ لأن تمنح الثقة من مجلس النواب، فهذا الأمر هو الأفضل لكل الليبيين والحكومة الجديدة والقضاء والاستقرار والتوافق وسلامة أراضي البلاد وتوحيد المؤسسات.

وأضاف بالقول: “أننا يمكن أن نطلب المساعدة لمجلس النواب من بعثة الأمم المتحدة وكل الخيرين الليبيين وغيرهم، وكل من يستطيع المساعدة في قضية أن يمنح المجلس الثقة لكل المؤسسات، أما محاولات الابتزاز وعرقلة التئام مجلس النواب فأقول: ليبيا أكبر من المجلس ومجلس الدولة الاستشاري”.

وأشار نصية قائلًا: “ليبيا أكبر من لجنة الـ75 وأكبر من الجميع، وهناك 140 برلمانيًا موجودون في طرابلس، وهو أمر لا بد أن نستفيد منه؛ حيث أنه كنا في الماضي نتمنى أن يصل عددنا في الجلسة 50 عضوًا، ولا بد أن يضغط المجتمع المدني والقبائل والمدن وكل الليبيين على تذليل كل الصعاب”.

واختتم نصية تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يكون لمجلس النواب دور خلال الفترة المقبلة في منح الثقة للمؤسسات والشخصيات وفي أي بقعة من ليبيا.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية