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نصية: من الأفضل لليبيين أن يكون منح الثقة لكافة المؤسسات من قبل مجلس النواب

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شدد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية على وجوب منح المجلس الثقة لجميع قطاعات الدولة لضمان استقرارها وتجاوز المرحلة الانتقالية الحالية بنجاح.

نصية أوضح في تصريح لقناة فبراير تابعته صحيفة المرصد أنه لا بد من بذل الجهود لأبعد الحدود؛ لأن تمنح الثقة من مجلس النواب، فهذا الأمر هو الأفضل لكل الليبيين والحكومة الجديدة والقضاء والاستقرار والتوافق وسلامة أراضي البلاد وتوحيد المؤسسات.

وأضاف بالقول: “أننا يمكن أن نطلب المساعدة لمجلس النواب من بعثة الأمم المتحدة وكل الخيرين الليبيين وغيرهم، وكل من يستطيع المساعدة في قضية أن يمنح المجلس الثقة لكل المؤسسات، أما محاولات الابتزاز وعرقلة التئام مجلس النواب فأقول: ليبيا أكبر من المجلس ومجلس الدولة الاستشاري”.

وأشار نصية قائلًا: “ليبيا أكبر من لجنة الـ75 وأكبر من الجميع، وهناك 140 برلمانيًا موجودون في طرابلس، وهو أمر لا بد أن نستفيد منه؛ حيث أنه كنا في الماضي نتمنى أن يصل عددنا في الجلسة 50 عضوًا، ولا بد أن يضغط المجتمع المدني والقبائل والمدن وكل الليبيين على تذليل كل الصعاب”.

واختتم نصية تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يكون لمجلس النواب دور خلال الفترة المقبلة في منح الثقة للمؤسسات والشخصيات وفي أي بقعة من ليبيا.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • علي الليبيين الرضا باعتماد الأمم المتحده لحكومتهم الجديده فمن لم يختارها فلا يصح ان تكون متقوفه علي اعتماده لها فالذي أختارها هو من يعطيها إشارة البدء في استلام زمام الأمور بعدما تسلم لها حكومة السراج ويكون الليبيون محكومون بحكومات لم يختاروها فالسراج قد به ليون والغرب والأخوان وهاهو ادبيبه قد آتوا به كل من استيفان – أردوغان – جماعة الأخوان فلا غضاضه ان لم تمر حكومه ادبيبه علي البرلمان فالحكومه التي سابقتها حكمتكم 6 سنين بدون أذن من البرلمان وعليش تكبير الشورخ لهذه الحكومه مطالبتها بانتظار انعقاد حزمة الكرناف علي يمنحوها الثقه فالذي عين هذه الحكومه فلديه الثقه فيها ومنحوها ثقتهم وقالوا لدبيبه زمر من توا صرح تصريحات وزير وزور زيارة وزير فمن اختارها ثقتهم بها كبيره بأنها ستخدم مصالح الغرب وستتصالح مع تركيا وتجزي لتركيا العطاء حتي ساندت الارهاب في الغرب الليبي وشرعنت المليشيات المارقه في الغرب الليبي وهذه انجازات تركيه كبيره

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