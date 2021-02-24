مصلحة مطارات الوفاق تبحث سبل استئناف مشاريعها المتوقفة

ليبيا – بحث رئيس مصلحة المطارات المكلف محمد بيت المال من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مع مديري الإدارت والمكاتب والمراقب المالي بالمصلحة واقع عملها.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المصلحة تابعته صحيفة المرصد، تناول الاجتماع مناقشة المشاريع المتعثرة المتعاقد عليها خلال السنوات الماضية، والمشاكل والصعوبات التي أدت لتوقفها وصعوبة استئنافها؛ لأسباب فنية وأمنية ومالية، والاتفاق على أن تتولى إدارة التخطيط بالمصلحة مهامها بالخصوص.

وأضاف البيان أن الإدارة ستتولى التنسيق مع الإدارات الفنية والمالية، لتوضيح مدى إمكانية استكمال تنفيذ العقود وإعداد محاضر تسوية نهائية مع الشركات المتعاقد معها للمشاريع المطلوب إلغاؤها، واستكمال المستندات الداعمة للصرف للمشاريع المنتهية.

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