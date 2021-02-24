الدبيبة وقديروف يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل التعاون المشترك

بحث رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس جمهورية الشيشان، رمضان قديروف، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وقال قديروف عبر حسابه الرسمي بموقع “تليجرام” إنه ناقش مع الدبيبة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومسألة تدريب القوات الخاصة الليبية في جامعة القوات الخاصة بالشيشان.

وأضاف قديروف أن الدبيبة أعرب عن اهتمامه بتعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، مؤكدًا اهتمام روسيا بتجاوز الشعب الليبي جميع الخلافات الداخلية والشروع في طريق التنمية السلمية والمستدامة، بما يساعد ذلك في بناء العلاقات الثنائية بشكل مفيد بالنسبة للبلدين.

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