الخوجة: تم الاتفاق على توفير النصاب لجلسة رسمية للبرلمان برئاسة نائبي الرئيس قريبًا لمنح الثقة للحكومة

ليبيا – أكدت عضو مجلس التواب المتواجدة في طرابلس أسماء الخوجة أن الأعضاء الموجودين في العاصمة عقدوا جلسة برئاسة النائب الأول، فوزي النويري والثاني حميد حومة، وبحضور أكثر من 50 نائبًا، وكانت جلسة تشاورية من أجل بحث كيفية منح الثقة للحكومة الجديدة وآلية ذلك.

الخوجة قالت في تصريح لموقع “عربي21” القطري: إنه تم الاتفاق على توفير النصاب لعقد جلسة رسمية برئاسة النائبين قريبًا، وسيتم توجيه دعوة رسمية للأعضاء قبلها بعد تحديد المكان والزمان، وعلى رأس محاور الجلسة سيكون منح الثقة للحكومة.

وبسؤالها عن تغيير رئاسة المجلس، أجابت الخوجة: “هذا الأمر مطروح بقوة الآن، ويتفق عليه أغلب النواب، خاصة بعد وصول الأغلبية إلى العاصمة من أجل حضور الجلسة الرسمية وعلى رأسهم النائبان الأول والثاني”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية