شركة الكهرباء: سرقة 2650 متر أسلاك وفقدان التغذية بعدد من المناطق

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، سرقة 2650 متر أسلاك وفقدان التغذية على عدد من المناطق.

وأفادت الشركة بورود بلاغ عن سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 800 متر بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1200 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن، كما تم سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر و 450 متر أسلاك ضغط عالي بدائرة توزيع الحي الصناعي.

وأضافت الشركة أنه بهذا العمل الذي وصفته بـ”الإجرامي” انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة.

وأعربت شركة الكهرباء عن أسفها لتكرار مثل هذه الحالات وبشكل شبه يومي رغم مناشدتها عديد المرات.

وناشدت الشركة كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تُهدد شبكة التوزيع بالانهيار.

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