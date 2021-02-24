مصدر يكشف لـ218 تفاصيل صفقة “الشبح” بين روسيا وتركيا

كشف مصدر خاص لـ 218، بأن الحكومة التركية تدرس حاليا عرضا روسيا مقدما لشراء مقاتلات من نوع سوخوي-57، الملقبة بـ”الشبح الروسية”.

وأوضح المصدر الخاص، أن العرض الروسي تضمن إمكانية إنشاء خط إنتاج محلي من أجل تسريع عملية تسليم المقاتلات.

ولفت المصدر لـ218، إلى استعادة تركيا لمبلغ ملياري دولار كانت دفعته لإتمام صفقة شراء 8 مقاتلات F-35 التي لم يتم تسليمها بقرار أميركي اعتراضا على شراء أنقرة لصفقة صواريخ إس4000 الروسية.

وتعتبر “الشبح الروسية”، من طائرات الجيل الخامس المخصصة لتدمير جميع أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية وتجمع بين قدرتها العالية على المناورة وقدرتها على تنفيذ التحليق بسرعة تفوق سرعة الصوت.

وتدرس تركيا الآن إمكانية استثمار ملياري دولار إضافية للحصول على سربين من الطائرات المقاتلة الجديدة من الصين أو روسيا كخيار مؤقت.

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