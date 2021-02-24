البدري: الدبيبة سيصطدم بجيش من العمالة بما يفوق احتياج أجهزة الدولة

البدري: الدبيبة سيصطدم بجيش من العمالة الحكومية في شرق البلاد وغربها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة، عبدالسلام البدري، إلى عدم تطبيق المركزية في القطاعات الحيوية التي تقدم الخدمات مثل البنوك والإسكان والنقل والتجارة، خصوصًا أن اتساع جغرافية البلاد يؤدي إلى ضعف الخدمة المقدمة للمواطنين تدريجيًا من المركز للفروع.

البدري اعتبر ، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، أن تطبيق المركزية قد تكون في مقدمة العراقيل أمام توحيد المؤسسات المنقسمة، موضحًا أن مركزية القرار الإداري والاقتصادي كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى تنامي الفساد الإداري والمالي بالبلاد، خلال السنوات العشر الماضية.

وذكر أن رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، سيصطدم بجيش من العمالة الحكومية في شرق البلاد وغربها، بشكل يفوق احتياج الجهاز الإداري والخدمي للدولة، فضلاً عن وجود ما يقرب من 4 ملايين ليبي في سن العمل، دون توافر أماكن شغل لاستيعابهم.

وأوضح أن هذه الإشكاليات لا يمكن للدبيبة، أو أي رئيس وزراء آخر، النجاح في مواجهتها إلا بالعمل على تنظيم الاقتصاد، بداية من السياسات النقدية ومحاربة الانحرافات ومعالجة الدين الداخلي.

وفيما يتعلق بالقطاع الصحي والتعليمي، دعا البدري إلى توحيد المناهج في عموم البلاد، مع العمل على تطويرها، وتطوير الخدمات العلاجية التي تقدمها الدولة للمواطنين، والتوسع المقنن في إشراك القطاع الخاص في مجال الصحة.