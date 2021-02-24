نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم الاربعاء

نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء: –

تحذير: ريح برانى نشط الى قوي تصل سـرعته ظهر الغد الى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي الى شحات مع ارتفاع للموج يصل إلى (3.50) متر.

منطقة الساحل من رأس أجدير إلى سرت ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر من حين الى آخر والريح شرقي الى براني تتراوح سـرعته مـا بــين (05 – 20)عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–1.25) متر.

البحر خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر(16 – 18) مْ والرؤيـة جيدة.

اما على منطقة الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق ستكون السماء قليلة السحب والريح بحري الى براني على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات ويكون شرش علي باقي الساحل تتراوح سـرعته ما بــين (10 – 20) عقدة ويصل ظهر يوم الغد الى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي الى شحات وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–2.50) متر ويصل ظهر الغد الى (3.50 ) متر على ساحل الجبل الأخضر.

البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب ظهر الغد على ساحل الجبل الأخضر ودرجة حرارة سطح البحر (17 – 19) مْ والرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب اضطراب البحر.