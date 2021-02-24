بومطاري يتهم الرعيض بإفشال منظومة التتبع ويؤكد: الأمن القومي الليبي في خطر

اتهم وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري، عضو مجلس النواب الموازي، محمد الرعيض، بإفشال منظومة التتبع العام 2015، مؤكدًا أن إفشال هذه المنظومة تسبب في إدخال الترامادول والخمور إلى ليبيا.

وطالب بومطاري في تصريحات صحفية الرعيض بأن يتحدث عن أسباب سعيه لإفشال منظومة التتبع، مشيرًا إلى أن مالية الوفاق اكتشفت شحنات مقيدة بأنها غذاء أطفال، ولكنها في الواقع خمور وترامادول، مبينًا أن 90% من هذه الشحنات بعد اكتشافها جرى تقييدها ضد مجهول.

وأضاف بومطاري أن هناك خلل كبير ومتكرر في المنظومة المالية والتجارية في ليبيا، مشددا على أن الأمن القومي في ليبيا معرض للخطر بسبب هذه التجاوزات بعمليات الشحن، إذ تم اكتشاف حالات تزوير لأوراق بضائع لكن لم يتم اكتشاف مستوردها، مضيفا أن الوزارة اعتمدت نظاما لتتبع الشحنات، الذي قد لا يوقف التزوير لكنه يمكنه معرفة المستورد لمعاقبته إذا خالف.

وتابع بومطاري أنه قبل نظام التتبع لم تتوفر المعلومات الكافية عن طرفي عملية الشحن، مؤكدا أن كميات ضخمة من المواد الخطرة والمحظورة دخلت ليبيا السنوات الماضية، كما أن العديد من المخالفات هي غسل أموال وجرائم تهرب ضريبي ومواد محظورة.

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