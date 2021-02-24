ليبيا الان

المنفي والكوني يبحثان مع المشري الاستحقاقات القادمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي المختار من ملتقى الحوار السياسي محمد المنفي ونائبه موسى الكوني، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وشهد اللقاء التشاور حول الاستحقاقات القادمة، وذلك بحضور أعضاء بمجلس الدولة، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي.

وأمس الثلاثاء، بحث المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة مع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

ثم التقيا مجموعة من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، لمناقشة آلية تشكيل واعتماد الحكومة الانتقالية قبل عرضها على مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد في الأيام المقبلة.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • يامنفى لا تضيع وقتك مع هذا الحشرى كلب اردوغان الخائن للوطن فهو منتهى الصلاحية فمع اقرار ااحكومة الجديدة تسقط الاجسام الناتجة عن الصخيرات ويصبح مجلس التواب المنتخب من الشعب هو المجلس التشريعى الوحيد ابعد عن هذا الشيطان الرجيم الذى يبحث عن اى دور سياسى ومكانه سلة القمامة

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  • طالما الطرف الآر هو خانب المسجي فأن الذي تم بحثه هو استخفافات المرحله القادمه ان من الاستخفاف بعقول الليبيين ان تحاولوا ان تقنعوهم بان خانب المسجي سياسي وله باع في السياسه والاقتصاد ومن الاستخفاف بالليبيين ان تحاولوا تقنعوهم بوجود في غرب البلاد وزارة دفاع ان الطفل الغر النمروش او تقنعوهم بوجود منطقه دفاع غربيه يرأسها الأمي أسامه جويلي فيجب الانتهاء من تلميع اولئك الإمعات من ذوي العاهات نفسيه وعقليه واخلاقيه

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