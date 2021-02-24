بوقدوم يعلن عن زيارة مرتقبة للدبيبة إلى الجزائر

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، أن التوصيات التي تمخضت عنها اجتماعات أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بخصوص تشكيل سلطة تنفيذية و إجراء انتخابات برلمانية و رئاسية، هو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون منذ زمن طويل.

وأوضح بوقدوم، في تصريح لقناة فرانس 24، أن تبون أكد منذ البداية على ضرورة حل مشكلة شرعية القيادة في ليبيا وإجراء انتخابات عامة وهو بالفعل ما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر الماضي الذين توافقوا على اجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف وزير الخارجية الجزائري، “توجيهات رئيس الجمهورية التي قدمها للأطراف الليبية منذ زمن هي التي تمت المصادقة عليها في النهاية”.

وتابع بوقدوم، حديثه عن الملف الليبي، “هناك زيارة مرتقبة لأعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا إلى الجزائر”، وأنه “تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وموسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لإجراء زيارة مرتقبة إلى الجزائر”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية