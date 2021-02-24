هيئة الأمم المتحدة للمرأة تطلق مبادرة “النساء الليبيات في الصدارة”

أطلقت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ليبيا، مبادرة “النساء الليبيات في الصدارة” بالتعاون مع منصة “الكل”، للإحتفال بالمرأة الليبية في اليوم العالمي للمرأة 2021 للاحتفال به يوم 8 مارس القادم.

وأوضحت الهيئة، أن موضوع هذا العام، هو #الليبيات_في_الصدارة، لتحقيق مجتمع متوازن وصحي، من الضرورة أن نتحدى العوائق المجتمعية القائمة وأن نعترف بدور المرأة كعنصر فعال فيه، لذا تهدف هذه المبادرة الى تسليط الضوء على جهود النساء الليبيات اللاتي يتصدرن العديد من المجالات المختلفة المهمة في حياة جميع الليبيين والليبيات.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا، إلى أنها اختارت الاحتفال بإنجازات المرأة الليبية ودورها، عبر مشاركة الصور والفيديوهات من الحياة اليومية والعملية التي تعبر عن قوة المرأة الليبية خاصةً النساء الليبيات اللاتي يتصدرن طليعة التصدي لجائحة كورونا في مختلف المجالات “في المستشفيات، حملات التوعية، صنع القرار، توفير المعدات الوقائية”.

وأضافت الهيئة، أنها ستعمل على إنشاء فيديو قصير يحتوي على الصور والفيدوهات والنصوص التي تم ارسالها ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم إدراج إسم صاحب(ة) الصورة أو الفيديو في حالة تم اختيار المادة.

وتابعت هيئة الأمم المتحدة، أن كل الصور أو الفيدوات التي تعبر عن المرأة الليبية بإختلاف السياقات أو المواقف مرحب بها شرط الإلتزام بالشروط المبينة في نهاية النموذج.

ودعت الهيئة، التركيز على العناصر التالية لزيادة فرص اختيار مساهمتك، مقاطع فيديو: من 10 الي 15 ثانية، وبجودة Full HD بمقاس 1920 * 1080، والصور الثابتة: جودة HD.

كما دعت الهيئة أيضا، جميع المصورين والمصورات الشبان الهواة والمحترفين وصناع المحتوى لمشاركتنا لقطاتهم حتى نرى المرأة الليبية من خلال عدساتهم.

وأوضحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن آخر أجل لإرسال المشاركات: 1 مارس 2021.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية