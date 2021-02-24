ماس: روسيا جزء مهم من الحل في ليبيا وسورية

قال وزير الخارجية الإلماني إن الحوار مع روسيا أمر «ضروري»، مشيرا إلى أنها «جزء مهم» من الحل في ليبيا وسورية.

جاء ذلك في تصريح نقلها المركز الألماني للإعلام، اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأبدى استعداد الأوروبيين للدخول في حوار مع موسكو حول جائحة فيروس كورونا المستجد والمناخ، معقبا: «لكن هذا لن يدفعنا أبدا إلى التزام الصمت إزاء أشياء مثل قضية نافالني».

والإثنين الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس بارزين على خلفية إيقاف المعارض الروسي أليكسي نافالني وعدد من أنصاره.

وتشمل العقوبات منع الحصول على تأشيرة دخول وتجميد أصول الأشخاص أو الهيئات المعنية، في الاتحاد الأوروبي.

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