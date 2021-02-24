«الخوجة»: تغيير رئاسة مجلس النواب مطروح بقوة الآن ويتفق عليه أغلبية الأعضاء

قالت عضو مجلس النواب المنشق، أسماء الخوجة، إن أمر تغيير رئاسة المجلس، “مطروح بقوة الآن، ويتفق عليه أغلب النواب، خاصة بعد وصول الأغلبية إلى العاصمة من أجل حضور الجلسة الرسمية وعلى رأسهم النائبان الأول والثاني”.

وأضافت «الخوجة»، في تصريح لموقع «عربي21» القطري، “تم الاتفاق على توفير النصاب لعقد جلسة رسمية برئاسة النائبين قريبًا”.

وتابعت؛ “سيتم توجيه دعوة رسمية للأعضاء قبلها بعد تحديد المكان والزمان، وعلى رأس محاور الجلسة سيكون منح الثقة للحكومة”.

وأردفت أن “الأعضاء الموجودين في العاصمة عقدوا جلسة برئاسة النائب الأول، فوزي النويري والثاني حميد حومة، وبحضور أكثر من 50 نائبًا، وكانت جلسة تشاورية من أجل بحث كيفية منح الثقة للحكومة الجديدة وآلية ذلك”.