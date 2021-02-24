طرابلس تتصدر قائمة إصابات ووفيات وحالات الشفاء من «كورونا» خلال 24 ساعة

سجلت العاصمة طرابلس 282 إصابة جديدة، و730 حالة شفاء، و17 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» لتتصدر قائمة الإصابات والوفيات وحالات الشفاء الناجمة عن الفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، على ما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وفي بيان المركز رقم «337»، حلت سبها ثانية من حيث إصابات الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية البالغة 561 حالة، بتسجيلها 63 حالة، تليها مصراتة مع 42 حالة، والشاطئ مع 24 حالة، وزليتن وغريان مع 16 حالة، وبني وليد مع 14 حالة، والزاوية المركز مع 11 حالة.

– ليبيا تسجل 561 إصابة و26 حالة وفاة جراء «كورونا» خلال 24 ساعة

إضافة إلى عشر حالات في نالوت، وتسع في غدامس، وست في العجيلات وزوارة ويفرن، وخمس في الزاوية الغرب وسرت، وأربع في المنشية الجميل والماية وطبرق ودرنة والجفرة والزاوية الجنوب، وثلاث في صبراتة والرياينة، وحالتين في جنزور وزلطن والشويرف وتازربو، وتراغن، وحالة واحدة في قصر الأخيار والعربان وتاورغاء وظاهر الجبل وبنت بية ووازن.

وتوزعت حالات الشفاء الـ974 بواقع 730 حالة في طرابلس، و80 حالة في بني وليد، و 46 حالة في مصراتة، و38 حالة في سبها، و22 حالة في الزاوية المركز، و17 حالة في ظاهر الجبل، و14 حالة في قصر الأخيار، و12 حالة في صبراتة، وتسع حالات في اسبيعة، وأربع في القلعة، واثنتين في درنة.

أمام حالات الوفاة (26)، فتوزعت بواقع 17 حالة في طرابلس، وحالتين في صبراتة وأجدابيا، وحالة واحدة في كل من مصراتة والعجيلات وترهونة، والزهراء والخمس.

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