السفارة الفرنسية تحيي صنع الله على «التزامه بمكافحة الفساد»

وجهت السفارة الفرنسية لدى ليبيا التحية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على «التزامه بمكافحة الفساد».

وشاركت السفارة عبر حسابها على «تويتر» تغريدة للمؤسسة، تشير فيها إلى منح صنع الله وسام «بطل مكافحة الفساد» من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الثلاثاء.

– نورلاند يمنح صنع الله وسام «بطل مكافحة الفساد»

– صنع الله يعلق على منحه الوسام الأميركي «بطل مكافحة الفساد»

وقالت السفارة إن صنع الله عمل لصالح «وحدة ونزاهة واستقلال» مؤسسة النفط.

وهنأ المجلس الرئاسي، صنع الله، صباح اليوم قائلا إن مؤسسة النفط «لعبت دورا أساسيا في حماية الموارد النفطية، شريان الحياة للاقتصاد الليبي، خلال موجات الصراع التي مرت بها البلاد».

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