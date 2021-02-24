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الغنوشي: 50% من مشاكل تونس يمكن أن تحل في ليبيا

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أقر رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة “النهضة” التونسية راشد الغنوشي زعيم جماعة الإخوان في تونس بأن بلاده لم تبذل جهدًا كبيرًا للمساهمة في حل الأزمة الليبية؛ رغم أنه كان من المفترض أن تكون بلاده الساحة التي تدار فيها مساعي حل الأزمة.

الغنوشي وفي مقابلة مع إذاعة ”ديوان آف آم” وفقًا لما نقله موقع قناة “نسمة” التونسية قال: “للأسف لم نستغل الفرص، فتونس كان حضورها ضئيلًا؛ رغم أن أهم قضية يمكن أن تؤثر في البلاد هي القضية الليبية”.

وأضاف: “أقدر أن 50% من مشاكل تونس يمكن أن تحل في ليبيا، يكفي أن يتحول نصف مليون تونسي للعمل في ليبيا، ستنتهي مشاكل البطالة في البلاد، فضلًا عن الأسواق التي ستفتح أمام بضائعنا الفلاحية والصناعية”.

وتابع: ”التوانسة ما بذلوش جهد كبير للمساهمة في حل الأزمة، وسفير الاتحاد الأوروبي يقوللنا الآن فرصة أخيرة للتوانسة باش يخاذوا بايهم في ليبيا..الحكومة المتتالية ما تلهاتش بالموضوع هذا ووقع التعامل مع ليبيا كأنها معركة ايديولجية بين علمانيين وإسلاميين”.

الغنوشي أكد أن مثلث تونس ليبيا والجزائر ينبغي أن يكون منطلقًا لإنعاش حلم المغرب العربي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • تجيه أجلال وتقدير لكل سياسي تونسي أو عضو في برلمان تونس توبيخهما لهذا النموذج السيئ من البشر تحيه للمنجي الرحوي والي عبير موسي لقد مسحوا بكرامة عدم الكرامه هذا بلاط برلمان تونس بهذا المسوخ فكلما يهان ويحقر أخواني أمامي كلما شعرت براحه والأمتنان والاستحسانولقد نصغي جيدا لهم وهم يوبخون في أي سافل أخواني فالأخوان قوم ملعونون اين ما حلوا واين ما ارتحلوا

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