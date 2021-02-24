«جهود توحيد المؤسسات» موضوع مشاورات معيتيق مع سفير البعثة الأوروبية

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، اليوم الأربعاء، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، المسار الاقتصادي والجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة.

وقال معيتيق عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه شدد خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، على «ضرورة الدفع بجهود المصالحة وتوحيد المؤسسات وتهيئة الظروف للوصول الى الاستحقاق الانتخابي».

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والتقى معيتيق أمس الثلاثاء، منسقة الشؤون الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا جورجيت غانيون، التي أكدت رغبة البعثة في التنسيق مع حكومة الوفاق لتنفيذ برامجها في مجال النازحين والرعاية الصحية والخدمات الإنسانية.

وناقش سفير الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا خوسيه ساباديل، ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة الحدود في ليبيا ناتالينا سي، أمس الثلاثاء، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي المختار من الحوار السياسي الليبي الدكتور محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس الحكومة المختار عبدالحميد دبيبة، «أوجه التعاون المشترك بين ليييا والاتحاد الأوروبي وسبل دعم المجلس الرئاسي (…) والحكومة»

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