المنفي والكوني يناقشان مع «المشري» وأعضاء من مجلسه الاستحقاقات المقبلة

التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني برئيس مجلس الدولة خالد المشري وبعض من أعضاء المجلس.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي، حصلت «الساعة 24» على نسخة منه: “اللقاء جاء بهدف التشاور حول الاستحقاقات المقبلة”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب الدكتور محمد المنفي، ونائبيه عبدالله اللافي، وموسى الكوني ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، قد التقوا صباح أمس الثلاثاء، بمدينة طرابلس، القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس، في إيجاز صحفي، حصلت «الساعة 24» على نسخة منه: “كان الاجتماع بحضور الفريق أول ركن محمد علي الحداد رئيس الأركان العامة، واللواء أسامة أجويلي آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية وآمر المنطقة العسكرية الغربية، واللواء عبد الباسط مروان، آمر المنطقة العسكرية طرابلس، واللواء عادل الزدام آمر المنطقة العسكرية الوسطى، والعميد فتح الله أبوفاس، آمر قوة مكافحة الإرهاب، والعميد إبراهيم بيت المال آمر غرفة العمليات العسكرية سرت الجفرة، واللواء أحمد علي أبوشحمه، آمر العمليات الميدانية بالغرفة المشتركة ورئيس اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.

وأضاف “كذلك حضر أعضاء اللجنة العسكرية (5+5)، العميد مختار ميلاد النقاصه، والعميد الفيتوري خليفه أغريبيل، والعميد مصطفى علي يحيى، العميد رضوان الغراري”.

وتابع “ناقش رئيس المجلس مع الحضور خلال الاجتماع مسألة توحيد المؤسسة العسكرية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تعتبر من أولويات المجلس الرئاسي الليبي المنتخب”.