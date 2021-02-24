“انتصار الحصائري”.. اسمٌ حاضر رغما عن رحيلها قبل 6 سنوات

يُصادف اليوم 24 فبراير، الذكرى السادسة لمقتل الناشطة الحقوقية والمحامية الليبية انتصار الحصائري، في العاصمة طرابلس.

وأدانت منظمات محلية ودولية، مقتل الناشطة الحقوقية، ودعت الجهات المختصة لوقف هذه العمليات التي تستهدف النشطاء في ليبيا.

وبحسب مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن الأجهزة الأمنية عثرت جثتها وجثة قريبة لها في صندوق سيارتها بعد بضع ساعات من فقدان المرأتين.

وكانت انتصار الحصائري، من الأعضاء المؤسسين في “حركة تنوير”، إضافة إلى مشاركتها الثقافية والتوعوية، ومناهضتها للمجموعات المسلحة.

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