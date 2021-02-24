مستشار أردوغان: جيشنا يتواجد في ليبيا بشكل شرعي ولكن فرنسا طامعة في ثرواتها

أكد كبير مستشاري الرئيس التركي “إلنور تشيفيك” أنه لا يمكن المقارنة بين الوجود الشرعي للجيش التركي بليبيا وبين بقية قوات المرتزقة، ومصر​ بدأت في تغيير مواقفها بشكل إيجابي، والقراءة تختلف مع فرنسا​، فهي دولة طامعة في ثروات ليبيا وخيراتها. على حد قوله.

وزعم “تشيفيك”، في تصريحات مصورة رصدتها «الساعة 24» أن “من يوجد في ليبيا هم الفاغنر وليس الجيش الروسي الرسمي ولكن تركيا تتمثل في ليبيا بجيشها الرسمي وهناك المرتزقة من السودان والجنسيات المختلفة المتواجدة بالرغم من رفض الحكومة الليبية لهم”، بحسب وصفه.

وأضاف أن مصر في الأونة الأخيرة غيرت من سياستها حيال ليبيا، وهذا كان له تأثير كبير على حل المسألة وعلى مخرجات جنيف، وتركيا تنظر إلى هذا الدور البناء بشكل إيجابي”، مردفًا أن: ” حل المسألة الليبية يصب في صالح الجميع”: على حد تعبيره.

وحول ما يتعلق بفرنسا، قال “تشيفيك”: إنها ” تريد أن تبقي قواتها وتستفيد من الثروات التي تتمتع بها ليبيا”، مستطردًا ” ربما يجب أن نقرأ وجود فرنسا في ليبيا بشكل مختلف عن مصر”.