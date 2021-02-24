السكرافي: قدمنا لوزير المالية التونسي مسودة صندوق استثماري تونسي لإعادة إعمار ليبيا

ليبيا – قال رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبد الحفيظ السكرافي إن المجلس قدّم لوزير المالية التونسي علي الكعلي مسودة لصندوق استثماري لإعادة إعمار ليبيا سيكون الذراع الرسمية للتمويل، مشيرًا إلى أن 14 صندوقًا استثماريًا أجنبيًا أبدوا استعدادًا للمساهمة في رأس مال صندوق الاستثمار لإعادة الإعمار.

السكرافي وفي تصريح خص به موقع “العربي الجديد” القطري اليوم الأربعاء، أوضح أن توفير التمويلات مطلب أساسي للشركات، كأمر مهم في ضمان حظوظها في الفوز بالصفقات المهمة، في ظل منافسة كبيرة بين الدول التي تسعى إلى اقتناص صفقات في ليبيا.

وأكد السكرافي أن لتونس حظوظًا كبيرة في مهمة إعمار الجارة الجنوبية، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية ستكون مجالًا واسعًا للاستثمارات التونسية، وأيضًا سوق تشغيل كبيرة لليد العاملة.

وأكد التحاق ما لا يقل عن 5 آلاف تونسي للعمل في لبيبا في المدة الأخير،ة غير أنه وصف الرقم بالضعيف، موضحًا أن سوق العمل مفتوحة لـ300 ألف تونسي في ليبيا، متوقعًا أن تلتحق العمالة التونسية بليبيا مع الإعلان عن ولادة الحكومة الموحدة ومصادقة البرلمان على الموازنة وبدء تنفيذ المشاريع.

وأضاف في سياق متصل أن 3 مستثمرين تونسيين وقّعوا عقودًا مهمة في القطاع الصحي ومشاريع لمصحات خاصة، واصفًا البوادر بالمشجعة.

السكرافي انتقد غياب أجهزة التمويل التونسية في مرافقة المستثمرين التونسيين بسبب توجهها نحو تمويل الموازنة التونسية، معتبرًا أن صندوق الاستثمار لإعادة إعمار ليبيا هو الأداة الأكثر نجاعة لتوفير التمويلات اللازمة للمرحلة الجديدة.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية