«مكافحة الأمراض»: 561 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وشفاء 974 شخصا ووفاة 26 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 م وفقا للبيان رقم (337).

واستلم عدد (3490) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (965) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1290) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (262) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (113) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (154) عينة، المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (36) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (200) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (23) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (6) عينات، مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (6) عينات، مختبر PCR مركز العزل زوارة عدد (84) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (4) عينات، مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (5) عينات، مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (126) عينة، مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (13) عينة، مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (123) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (2929) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (561) عينة موجبة لفيروس كورونا (431 جديدة + 130 مخالطة)”.

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن حالات كورونا مفصلة بحسب المدن على النحو التالي:

1.طرابلس

عدد 243 حالة جديدة

عدد 39 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 7 حالة جديدة

عدد 35 حالة مخالطة

3.جنزور

عدد 2 حالة جديدة

4.صبراته

عدد 3 حالة جديدة

5.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

6.زليتن

عدد 10 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

7.قصر الأخيار

عدد 1 حالة جديدة

8.يفرن

عدد 6 حالة جديدة

9.العربان

عدد 1 حالة جديدة

10.نالوت

عدد 10 حالة جديدة

11.تاورغاء

عدد 1 حالة جديدة

12.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

13.زلطن

عدد 2 حالة جديدة

14.ظاهر الجبل

عدد 1 حالة جديدة

15.الماية

عدد 4 حالة جديدة

16.بني وليد

عدد 14 حالة جديدة

17.سبها

عدد 30 حالة جديدة

عدد 33 حالة مخالطة

18.الشاطئ

عدد 22 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة

19.الشويرف

عدد 2 حالة جديدة

20.تراغن

عدد 2 حالة جديدة

21.بنت بية

عدد 1 حالة جديدة

22.طبرق

عدد 4 حالة جديدة

23.درنة

عدد 4 حالة جديدة

24.الجفرة

عدد 4 حالة جديدة

25.الزاوية الغرب

عدد 5 حالة جديدة

26.العجيلات

عدد 6 حالة جديدة

27.الزاوية الجنوب

عدد 4 حالة جديدة

28.سرت

عدد 4 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

29.تازربو

عدد 2 حالة مخالطة

30.غريان

عدد 16 حالة جديدة

31.الزاوية المركز

عدد 5 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة

32.زواره

عدد 6 حالة مخالطة

33.غدامس

عدد 9 حالة جديدة

34.وازن

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 974 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 730 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في درنة

3.عدد 12 حالة في صبراته

4.عدد 80 حالة في بني وليد

5.عدد 9 حالات في اسبيعة

6.عدد 17 حالة في ظاهر الجبل

7.عدد 46 حالة في مصراته

8.عدد 14 حالة في قصر الاخيار

9.عدد 4 حالات في القلعة

10.عدد 38 حالة في سبها

11.عدد 22 حالة في الزاوية المركز

تفاصيــــــل الــــ ( 26 ) حالة الوفاة

1.عدد 17 حالة في طرابلس

2.عدد 2 حالة في صبراته

3.عدد 2 حالة في اجدابيا

4.عدد 1 حالة في مصراته

5.عدد 1 حالة في العجيلات

6.عدد 1 حالة في ترهونة

7.عدد 1 حالة في الزهراء

8.عدد 1 حالة في الخمس

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 131262

2.الحالات النشطة : 11120

3.المتعافين : 117991

4.الوفيات : 2151