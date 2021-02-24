العامة للكهرباء تكشف عن سرقة أسلاك بطول 2650 متر غرب البلاد

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كشفت الشركة العامة للكهرباء عن سرقة 2650 متر أسلاك الكهرباء في غرب البلاد وفقدان التغذية على عدد من المناطق.

وأوضحت شركة الكهرباء أنه تمت سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 800 متر بدائرة توزيع الكريمية، وكذلك سرقة أسلاك كهرباء مسافة 1200 متر بدائرة توزيع جنوب زليتن.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء أنه تم أيضًا سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 200 متر و450 متر أسلاك ضغط عالي بدائرة توزيع الحي الصناعي.

وأفادت الشركة أنه بهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المناطق المذكورة، معربة عن أسفها من تكرار مثل الحالات وبشكل شبه يومي.

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أنه رغم مناشدتها عديد المرات تأمل من كافة الجهات الاعتبارية بضرورة وضع حد لهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التي من شأنها أن تهدد شبكة التوزيع بالانهيار.