غوقة: سعي الكثير من النواب لتولي حقائب وزارية إشكالية كبيرة

ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي سابقًا عبد الحفيظ غوقة إن ولادة السلطة التنفيذية وتسمية رئيس الحكومة عبر المتلقى السياسي وعملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لن تكون بالسهلة، وأولى بوادرها الخلافات التي تعصف بمجلس النواب.

غوقة وخلال لقاء ببرنامج “حصة مغاربية” الذي بث على قناة “الغد” المصرية أمس الثلاثاء، أوضح أن مجلس النواب قد ينعقد في مكان آخر في مدينة سرت التي تهيأت الآن لاستقبال مجلس النواب، إلا أن الخلاف حول من سيحضر واكتمال النصاب القانوني ما يزال محل خلاف.

ولفت إلى الدور السلبي الذي يلعبه عدد من النواب بالضغط على رئيس الحكومة في مسألة المناصب السياسية، إذ يسعى الكثير من النواب لتولي حقائب وزارية وهي إشكالية كبيرة.

غوقة بيّن أن مسألة التمسك بالإعلان الدستوري والقوانين في ليبيا هي مسألة مزاجية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يكون مجلس النواب رهنًا على إرادة أحد أعضائه أو رئاسته.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية