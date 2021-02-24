نورلاند يؤكد أهمية عقد جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء، محادثة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب نورلاند، فأن رئيس مجلس النواب، قال إنه يشاطر الرأي القائل بأنّه يتعيّن على مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه يجب على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

وأكد نورلاند، إدراك الولايات المتحدة أن تصويت مجلس النواب على منح الثقة خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.