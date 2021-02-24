جلالة يبحث ملف النازحين والمصالحة الوطنية

التقي وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق “يوسف جلالة”، اليوم الأربعاء، مع الأمين العام المساعد ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الدى ليبيا “جورجيت جانيون”، ونائب رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة في ليبيا “مات هوبر”، والوفد المرافق لها.

وهنأ جلالة، السيدة جورجيت بالمهمة التي أوكلت لها متمنيا لها التوفيق، واستعرض معها جهود حكومة الوفاق ووزارة النازحين في المجال الإنساني، وآلية عمل الوزارة ودورها الفني الاستشاري في ملف النازحين والمصالحة الوطنية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الاحتياجات الملحة بمناطق جنوب طرابلس، وتعزيز جهود عودة أهالي تاورغاء، ومواجهة تحديات العودة في مجالات البنية التحية.

ورحبت جورجيت جانيون، باستمرار جهود وقف إطلاق النار، والسماح للعاملين في المجال الإنساني تقديم الخدمات الضرورية لمستحقيها.