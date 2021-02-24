مركز مكافحة الأمراض يبحث سبل التعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية في مكافحة جائحة كورونا

ليبيا – عُقد اجتماع بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في مدينة طرابلس أمس الثلاثاء، ضم كلًا من بدر الدين بشير النجار مدير عام المركز، وصالح سليم الفاخري رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية العالمية.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي التابع للمركز طريقة التعاون بين المركز والجمعية في بعض المجالات، منها التدريب والبحوث والدراسات وتبادل الخبرات، وكذلك إمكانية التعاون في مجال مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم الاتفاق على إعداد مقترح لمذكرة تعاون بين الطرفين للتوقيع عليها فيما بعد.

وفي نهاية الاجتماع قدمت الجمعية أربعة أجهزة تعقيم حديثة لاستعمالها في مجال مكافحة فيروس كورونا، مساهمة من الجمعية لمساعدة المركز في مجابهة هذا الفيروس.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية